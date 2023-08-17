Maribor-Fenerbahçe maçında kavga çıktı, karşılaşma 32 dakika durdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Tam 32 dakika duran maç daha sonra yeniden başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü ücadelenin 66. dakikasında kale arkasındaki taraftarlar arasında kavga çıktı ve maç durdu.

Mariborlu bir taraftar gözaltına alındı.

Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması yönünde anons yapıldı. Sarı-Lacivertli futbolseverler önce bu karara tepki gösterse de daha sonra tribünleri terk etti.

Maç tam 32 dakika durduktan sonra yeniden başladı.

NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 66. dakikasında Maribor tribününden atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine doğru hareket etti ve Sarı-Lacivertlilerin açtığı bir pankartı yırtmak istedi. Bunun üzerine olaylar cereyan etti.

Dusan Tadic başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların kale arkasına yaklaşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.