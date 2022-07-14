Maribor, Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji, Rejdi Avdo ve Ani Koçiaj hakem üçlüsü yönetti.



Maribor maçın 12. dakikasında Roko Baturina'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sloven ekibi 56. dakikada Baturina ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 üstün ayrıldı.



Evindeki ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Maribor, rövanş mücadelesinde aldığı galibiyetle adını 2. eleme turuna yazdırdı.



UEFA'nın Belarus kulüplerine ilişkin tarafsız sahada oynama kararı nedeniyle iki takım, Sakarya'da karşı karşıya geldi.

Bu habere tepkiniz:



14/07/2022 09:44