Marilyn Monroe biyografisinin yazarı: Aşırı mutsuzluktan öldü

Marilyn Monroe'nun biyografisini kaleme alan Amerikalı yazar Joyce Carol Oates, ünlü Hollywood ikonu hakkında bazı iddialar öne sürdü. Monroe'nun ekonomik durumunun ikonun son günlerinde kötüye gittiğini belirten yazar, "Kendinden çok, bir sürü erkeğe para kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Ünlü Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun hayatını konu alan ‘Blonde’ kitabının yazarı Joyce Carol Oates, oyuncuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

EKONOMİK DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ

Yazar, yaklaşık 60 yıl önce hayatını kaybeden ikonun ekonomik durumunun çok kötü olduğunu iddia etti.

"KENDİNDEN ÇOK BİR SÜRÜ ERKEĞE PARA KAZANDIRDI"

“Marilyn, tüm dünyada çok büyük bir ün kazandı ama bu devam ettirebileceğiniz cinsten bir kimlik değil. Bu ün, kendinden çok bir sürü erkeğe para kazandırdı” ifadelerini kullanan yazar, Monroe’nun ekonomik sıkıntılar çektiğini belirtti.

"DÜZGÜN BİR CENAZE YAPMAYA BİLE GÜCÜ YETMEDİ"

Oates, “36 yaşında öldüğünde, düzgün bir cenaze yapmaya bile parası kalmamıştı” dedi. İkonun eski eşi Joe DiMaggio’nun ikonun cenazesini düzenlediği biliniyor.

GENÇ KADIN ROLLERİ GELMEYE DEVAM ETTİ

Monroe’nün kariyerinin ileri yıllarında çok mutsuz olduğunu dile getiren yazar, “Marilyn yaşlansa da ona hala genç kadın rolleri gelmeye devam etti. Kendini küçük düşürülmüş hissetti. Aptal sarışın rollerini artık 40 yaşından sonra oynayamazsın” dedi.

"O AŞIRI MUTSUZLUKTAN ÖLDÜ"

Yazar, “Bazıları intihar ettiğini söylüyor. Ben pek öyle düşünmüyorum. Bence o aşırı mutsuzluktan öldü” ifadelerini kullandı.

AŞIRI DOZDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

İkon, 1962 yılında Los Angeles’taki evinde aşırı dozdan hayatını kaybetmişti.

FİLMİ OLUYOR

Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik'in oturduğu ve Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filmi, yakında izleyicilerle buluşacak.

İLK GÖRSELLER YAYINLANDI

Blade Runner 2049, Deep Water ve Knives Out gibi yapımlarla bilinen Küba asıllı oyuncu Ana de Armas,1950'li yıllarda bir ikon haline gelen Marilyn Monroe'yu canlandıracak. Filmin yayınlanan ilk görsellerinde oyuncunun Monroe'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlanan filmin kadrosunda Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams yer alıyor.

ŞÖHRETE UZANAN HİKAYESİ İŞLENECEK

Asıl adı Norma Jane olan ikonun çocukluğundan başlayan hikaye, Monroe’nun şöhrete uzanan yolculuğunu ele alacak. Hollywood’un yıldız isminin hayatını konu alan film, 23 Eylül’de dijital platformda yayınlanacak.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Andrew Dominik film için "Dünyanın hiç sevilmeyen çocuklarına uygun" ifadesini kullanmış, kült filmler 'Citizen Kane' ve 'Raging Bull'un arasında kalmış bir hikayesi olduğunu belirtmişti

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13/07/2022 11:48