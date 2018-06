Marinalar - Yağış Akpınar yazdı

Bir araştırma yaptım. Detaylı bir araştırma değil, ancak çok şey anlatan.

Avrupa’da 280 bin çalışanı olan bir yatçılık sektörü var. Sektörün %97’si küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Avrupa sularında 6 milyondan fazla küçüklü büyüklü deniz aracı var. Avrupa genelinde 4500 den fazla marina var. (Kaynak: http://www.europeanboatingindustry.eu/facts-and-figures)

Türkiye’de 50 kusur marina var, Yunanistan’da 50 kusur marina var, 20 marina ise inşa aşamasında. Yunanistan cruise ile günübirlik gelen Türk vatandaşına vize uygulamıyor.

Bu konu ile ilgili ilk defa yazmıyorum ama birilerinin kafasına birşeyler girene kadar yazmaya devam edeceğim.

Marina neden önemli? Türkiye ve Yunanistan için turizm açısından ne kadar önemliyse, bizim için iki katı daha önemli.

Neden mi? Çünkü KKTC’ye gelmek isteyen teknenin önünde ne ambargo var, ne engel. Bir İtalyan, bir Fransız, bir İspanyol tekne, uçağın yapamadığını yapabilir, çıkıp direk olarak bağlı olduğu limandan Girne’ye gelebilir.

Peki kim gelir bu tekneler ile? Tüketim gücü yüksek, boş vakti bol, gezmeyi seven, yeni yerler keşfetmeyi seven, para harcamayı seven insanlar gelir. Yani bir ada ülkesinin tam da ihtiyacı olan türden insanlar. Düşünsenize, turist dokusu nasıl değişir, o değişim sokaklara nasıl yansır, işletmelere, halka nasıl yansır? Bir düşünün.

Örnekleri yakınlarda var, Limasol, yapılmakta olan Ayia Napa, Rumlar bu işin önemini çok iyi anladılar. Hatta, Limasol’da, denizin içini doldurup lüks konutlar bile inşa ettiler.. Düşünün bunu Girne’de birinin yapmaya çalıştığını, vizyon fakiri kimilerinin nasıl karşı çıkacağını… Vizyon fakirliği en büyük sorunlarımızdan biri.

Ama gelgelelim, dünya dönüyor, duran biziz. O kendini her yerden daha güzel, özel, bulunmaz zanneden biz. Farkına varmamız gereken o kadar çok şey var ki..

Bu adanın lokomotifi turizm ise, burası bir ada ise, marinası olmayan ada, hem de öyle bir tane iki tane değil, dört tane, beş tane marinası olmayan ada, kanatsız uçağa benzer, uçaktır ama uçamaz.

Sadece kumarhane turizmi ile bu iş olmuyor. turizmin geliri üç dört sektör dışında halka yansımadıktan sonra, sokaklar turist dolmadıktan sonra, esnafın yüzü gülmedikten sonra, ben ne yapayım öyle turizmi…

Girne’de bir büyük marina olsa, bütün sahte çanta satan dükkânlar, orijinal çanta satmaya başlar desem, bunun aslında ne anlama geldiğini anlarsınız.

‘Normal’ bir ülkede yaşasaydık, hani hükümetin gündeminin %90’ının eski başbakanın ne yaptığı konusunun olmadığı, popülizmden başka işlerin de yapıldığı, kamu konuları ile kendi kendini tüketmeyen normal bir ülke olsaydık, bu memlekete marinalar yapılsın diye seferberlik başlardı…

Ama dediğim gibi, normal bir ülkede…