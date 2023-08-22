Mario'nun sesi emekliye ayrıldı

Efsanevi oyun karakteri Mario'yu seslendiren Charles Martinet, emekliye ayrıldığını duyurdu.

67 yaşındaki ses sanatçısı, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda artık Mario karakterini seslendirmeyeceğini belirtti.

Martinet, "Yeni maceram başlıyor" diyerek, Mario serisini geliştiren Japon oyun devi Nintendo'nun açıklamasını da takipçileriyle paylaştı.

Firma, Martin'in artık "Mario Büyükelçisi" sıfatıyla farklı ülkelerde serinin tanıtımını yapacağını bildirdi.

Nintendo'nun açıklamasında, 1991'den beri Mario karakterini seslendiren Martinet'le birlikte çalışmanın büyük bir onur olduğu da ifade edildi.

Açıklama, hayranların serinin yeni oyunu Super Mario Bros. Wonder'da Mario'yu başkasının seslendirdiğini gündeme getirmesinin ardından yapıldı.

Şirket, Nintendo Switch için 20 Ekim'de çıkması planlanan oyunda Mario'yu Martinet'in seslendirmediğini doğrularken, yeni ses sanatçısının kimliğini henüz açıklamadı.

Öte yandan serinin nisanda sinemaseverlerle buluşan film uyarlaması Süper Mario Kardeşler Filmi'nde (The Super Mario Bros. Movie) ana karakteri Martinet yerine aktör Chris Pratt seslendirmişti.

Martinet'in Mario ve kardeşi Luigi'nin babası Papa Mario'yu seslendirdiği yapım, dünya çapında 1,3 milyar dolarlık gişe hasılatı yakalayarak, bugüne dek en çok kazandıran oyun uyarlaması oldu.

Ünlü The Elder Scrolls serisinin 2011'de piyasaya sürülen 5. oyunu Skyrim'deki Paarthurnax adlı ejderhayı da seslendiren Martinet, 2021'de katıldığı bir oyun tanıtım fuarında, "Ölene kadar Mario'yu seslendirmek istiyorum. Bir gün artık bunu yapamayacağımı düşünürsem, o zaman Nintendo'dakilere yerime başkasını bulmalarını söylerim" demişti.



(Independent Türkçe, Guardian, Hollywood Reporter)