Mariupol'den sivillerin tahliyesi için izin verilen yolun mayınlı olduğu ortaya çıktı

Uluslararası Kızılhaç KomitesiWnin operasyonlar direktörü Dominik Stillhart, BBC Radio 4'e verdiği röportajda, Pazar günü ikinci kez tahliye için geçici ateşkes kararı verilen yolun "mayınlı" olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Hem Cumartesi günü ilk ateşkes kararında hem de dün ikinci geçici ateşkes ilanından kısa bir süre sonra bombardıman yeniden başladığı için tahliyeler yapılamamıştı.

Stillhart, hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla günlerdir görüştüklerini ancak bombardıman altında olan bölgelerden sivillerin çıkışını sağlayacak geçici ateşkes için detayların bir türlü teyit edilemediğini söyledi.

Stillhart'a göre anlaşmanın iki taraf için de "kesin, harekete geçilebilir ve net" olması gerekiyor ancak bu henüz sağlanamadı. Kızılhaç direktörü, bugüne kadarki uzlaşıların "prensipte" yapıldığını ve hangi rotaların ne kadar süreyle ve nasıl kullanılacağı konusundaki kafa karışıklığı sebebiyle hızlıca çöktüğünü söyledi.

Stillhart, Pazar günü bazı Kızılhaç çalışanlarının da Mariupol'de uzlaşılan rota üzerinden çıkmaya çalıştığını, ancak yolun mayınlı olduğunu fark ettiklerini söyledi:

"İşte bunun gibi sebeplerle iki tarafın tüm detaylar üzerinde net bir şekilde anlaşmış olması gerekiyor ki biz de anlaşmanın şartlarını sahada uygulayabilelim."

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07/03/2022 13:25