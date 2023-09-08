Marius Sumudica resmen Gaziantep FK'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'nın getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak.

Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."