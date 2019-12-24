Mari’ye Deniz Üssü İnşası Ön Hazırlık Aşamasında

Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayotis Sendonas, “Mari” (Tatlısu) bölgesine deniz üssü inşasının ön hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Sendonas, çalışmanın Rum Savunma Bakanlığı’nda inceleme aşamasında bulunduğunu ve henüz Bakanlar Kurulu düzeyinde tartışılmadığını belirterek, üsle ilgili detaylı açıklama yapamayacağını dile getirdi.

Haberde, üssün PESCO programının ihtiyaçları için gereken altyapı hazırlıkları çerçevesinde inşa edileceği anımsatıldı.

24/12/2019 15:41