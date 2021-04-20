Mark Zuckerberg 114 milyon dolarlık servetini nasıl harcıyor?

Facebook'u kurdu, Instagram'ı ve WhatsApp'ı satın aldı… Teknolojiye yaptığı yeni yatırımlar ve çalışmalarla her geçen gün büyüyen bir şirket inşaat eden 36 yaşındaki Zuckerberg bugün artık dünyanın önde gelen milyarderleri arasındaki yerini alıyor.

Geçen yıl 110 milyar doları aşan servetiyle dikkat çeken Zuckerberg, kıyafet ve araba gibi ihtiyaçlarında alçakgönüllü bir yaklaşım sergilese de emlak konusunda sınır tanımıyor. 36 yaşındaki Zuckerberg için emlak canavarı dense yeridir.

HEM ZORLANDI HEM KAZANDI

Mark Zuckerberg için geçtiğimiz yıl, oldukça zorlu oldu. Birçok kez milletvekilleri önünde ifade verdi, Facebook’ta yer alan corona virüsü ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele etti, 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı.

Bunca sıkıntıya rağmen aynı zamanda Zuckerberg hiç olmadığı kadar zengin de oldu. Özellikle de TikTok ile rekabet etmek için Instagram'da yayınladığı yeni özellikle Zuckerberg’in kişisel serveti ilk kez 100 milyon doları aştı. Bu günlerde ise 114 milyar dolara ulaştı.

PEKİ ZUCKERBERG BU GÜNLERE NASIL GELDİ?

Facebook, kuruluşundan sekiz yıl sonra Mayıs 2012’de New York Borsası’na giriş yaptı. Ayrıca Zuckerberg’in servetinin çoğu Facebook’taki %13'lük hissesinden kaynaklanıyor.

En zengin teknoloji patronlarından biri olmasına rağmen 36 yaşındaki CEO, eşi Priscilla Chan ve iki küçük kızıyla oldukça mütevazı bir hayata sahip.

Gösterişli takım elbiseler giymek yerine; kot pantolon, tişört ve kazaklarla son derece sade bir tarza sahip olsa da kıyafetlerinin göründüğünden çok daha pahalı olduğu söyleniyor.

SPOR BİR ARABA İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Zuckerberg, nispeten ucuz arabalar kullanmasıyla tanınıyor. Değeri 30.000 dolar veya altında olan bir Acura TSX ve bir Honda Fit’te görülen CEO, hatırı sayılır bir servete sahip olduktan sonra bir spor arabaya ciddi bir miktarda para harcadı ve yaklaşık 1,3 milyon dolar değerindeki İtalyan Pagani Huayra'ya sahip oldu.

EMLAK KONUSUNDA SAVURGAN

Zuckerberg’in savurganlık yapmaktan çekinmediği bir şey var: Emlak. Mayıs 2011’de Palo Alto’da 7 milyon dolara 5.000 metrekarelik bir ev satın aldı. Ertesi yıl, Zuckerberg evini çevreleyen mülkleri satın almaya başladı ve dört ev satın almak için 30 milyon dolardan fazla para harcadı ve bunları yeniden inşa etme planları yaptı.

Ayrıca San Francisco’nun Mission Bölgesi’nde de bir evi var. 2013 yılında aldığı 5.500 metrekarelik eve bir sera eklemek, mutfağı yeniden dekore etmek için de ayrıca 1 milyon dolardan fazla para harcadı.

YEREL HALKLA BAŞI DERTTE

2014 yılında milyarderin emlak portföyü, Kauai adasındaki iki mülk için Pasifik’e kadar genişledi. Ancak Zuckerberg çiftinin Hawaii’deki varlığı yıllar boyunca tepkilere neden oldu. 2016’da Zuckerberg, mülkünün etrafına duvar inşa ederek komşularını epey kızdırdı ve 2017’de de arazisi üzerinde yasal mülkiyet iddiasında bulunan Hawaiili ailelere karşı dava açtı. Bölge sakinleri onu sömürgecilikle suçladı.

Zuckerberg ayrıca Tahoe Gölü’nde 59 milyon dolara mal olan iki göl kenarı ev aldı. Brushwood Estate olarak adlandırılan evlerden biri, altı dönümlük arazi üzerinde. Ayrıca bir konukevi ve özel bir iskelesi de bulunuyor. İki Lake Tahoe mülkü arasında, Zuckerberg özel bir kıyı şeridine de sahip.

İŞ SEYAHATLERİNİN FATURASI ŞİRKETE AİT

Zuckerberg, zevk için pek seyahat etmiyor, ancak iş için dünyayı dolaştığında faturayı Facebook ödüyor.

Zuckerberg’in seyahat durumu 2020’de ise neredeyse durma noktasına geldi. Zamanının çoğunu Hawaii’de, 12.000 dolarlık elektrikli sörf tahtasında ve ailesiyle kano yaparak geçirdiği görüldü.

TAM BİR HAYIRSEVER

Zuckerberg; Bill Gates, Warren Buffett ve servetlerinin çoğunu hayırseverliğe bağışlama sözü veren diğer 200’den fazla milyoner ve milyardere katılarak Verme Taahhüdü’nü (The Giving Pledge) imzaladı.

Zuckerberg, Eylül 2017’de Chan Zuckerberg Girişimi'ni (CZI) finanse etmek için 18 ay içinde hisse satmayı planladığını söyledi. Chan Zuckerberg Girişimi, 2015 yılında eşiyle birlikte ortaya çıkardığı; kişiselleştirilmiş öğrenme, hastalıkları tedavi etme, insanları birbirine bağlama ve güçlü topluluklar oluşturma konularına odaklanan hayırsever bir organizasyon.

CZI hem yerel hem de küresel sorunların üstesinden gelmek için yatırım yapıyor. Örneğin; 2020’de kuruluş, Kauai sakinleri için bir iş programına 4,2 milyon dolar yardım sağladı ve bölgenin corona virüsüyle savaşmasına yardımcı olmak için 1 milyon dolar taahhüt etti.

Zuckerberg ve Chan, yüzyılın sonuna kadar dünyadaki hastalıkları tedavi etmeye odaklanan araştırmalara milyarlarca dolar harcadı. Chan Zuckerberg Girişimi, bu hedefe ulaşmak için genomik araştırmalar, bulaşıcı hastalıklar ve implante edilebilir cihazlar dahil olmak üzere hastalıkların tedavisini araştırmaya başlamak için Biohub adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş da oluşturdu.

Zuckerberg, Biohub’ın hastalıkları iyileştirmek için araştırmaları hızlandırmaya yardımcı olacağına inanıyor.

Son olarak TikTok ile rekabet etmek için tasarlanan Instagram'a gelen yeni özellik, hem şirketin hisse fiyatını hem de Zuckerberg’in servetini yeni boyutlara taşıdı. Bu hareketle, Zuckerberg’in serveti ilk kez 100 milyon doları aştı.

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20/04/2021 11:37