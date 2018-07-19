Mark Zuckerberg, Skandallar Sonrası Kendini Facebook'tan Kovmayı Düşünmüş

Bugün gerçekleştirilen bir röportaja göre Mark Zuckerberg, zorlu Cambridge Analytica sürecinden sonra kendi kurduğu Facebook'tan elini çekmeyi düşünse de bundan vazgeçmiş.

Cambridge Analytica, belki de sosyal medya tarihinin gördüğü en büyük çaplı skandallarından biriydi. Sosyal medyanın en güçlü isimlerinin destek verdiği #DeleteFacebook hareketi, mahkemeler, maddi ve manevi tazminat davaları derken Facebook, belki de uçurumun eşiğinden döndü.

Neredeyse hayatının son 1 yılını 'özür turları' ile geçiren Mark Zuckerberg, skandalın patlaması üzerine tüm sorumluluğu kendi üzerine alarak beklenmeyen bir strateji gütmüştü. Öyle ki Zuckerberg, skandal sonrası birilerinin kovulup kovulmayacağı üzerine şunları söyledi: "Burayı ben dizayn ettim ve neredeyse her kararı ben aldım. Eğer birinin kovulması gerekiyorsa bu ben olmalıyım."

Samimiyetine ne kadar güvenirsiniz bilemeyiz ama Zuckerberg, bu açıklamanın gerçeği yansıttığını söylüyor. Ancak bu cümlenin hemen ardından, kendini kovmayacağını sözlerine eklemiş. 'Topluluğun güvenini kazanmak ve onlar için doğru olanı yapmak amacıyla çalışmaya devam edeceğim' şeklinde konuşmuş. Yani Zuckerberg, 10 saniye önce ciddi ciddi düşündüğünü belirttiği şeyi 10 saniye sonra düşünmediğini söyleyerek yine çelişkili bir söylem içine girmiş.

Muhtemelen her adıma, her söyleme karar veren danışmanlara rağmen bu kadar başarısız bir kriz yönetimi nasıl olabilir, anlamak çok güç. Facebook'un popülerliğinden bir şey kaybetmediği gerçek; ancak bu tip söylemlerle marka değerine günbegün zarar verildiği de bir o kadar gerçek.