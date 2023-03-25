Mark Zuckerberg üçüncü kez baba oldu

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü kez anne baba oldu. Zuckerberg kızının adını da açıkladı.

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25/03/2023

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Mark Zuckerberg üçüncü kez baba oldu

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanıyordu.

Zuckerberg, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla üçüncü kez baba olduğunu duyurdu

İSMİNİ AÇIKLADI

Eşinin bebeğiyle karesini de paylaşan 38 yaşındaki Zuckerberg "Dünyaya hoşgeldin Aurelia Chan Zuckerberg!" ifadelerini kullandı.

2012 yılında evlenen çiftin August ve Maxima adında iki kız çocuğu daha bulunuyor.

Çift, 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde tanıştıktan sonra birlikte olmaya başlamıştı.

25/03/2023 09:20
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TAGS: Mark Zuckerberg
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