Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'a taciz davası

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski çalışanları ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle ikiliye dava açtı.

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28/10/2021

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Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'a taciz davası

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın eski iki çalışanının ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle çiftin aleyhine dava açtıkları bildirildi.

Sputnik Türkiye'nin NBC'den aktardığına göre; Zuckerberg ve eşinin eski çalışanları Mia King ve John Doe, ayrımcılık ve cinsel tacize maruz kaldıklarını öne sürdü.

Ocak 2017'den Mart 2019'a kadar ‘ev yöneticisi’ olarak görev yapan John Doe ile çifte güvenlik hizmeti sağlayan şirkette çalışan Mia King mahkemeye başvurdu.

Davacılar ayrıca, Zuckerberg ve Chan’ı, cinsel taciz ve ayrımcılığın yanı sıra maaş ödemelerini geciktirmekle de suçladı.

Chan ve Zuckerberg’ı temsilen açıklama yapan Ben LaBolt, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Aile ofisinde çalışan profesyonel ekiple gurur duyuyoruz ve arkadaşlarımızı haksız yere küçük düşürmeyi amaçlayan bu suçlamaların boşa çıkacağından eminiz" diye konuştu.

28/10/2021 08:41
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TAGS: Facebook,  Mark Zuckerberg ,  Priscilla Chan
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