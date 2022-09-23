Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan üçüncü bebeklerini bekliyor

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü bebeklerini bekliyor.

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23/09/2022

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Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan üçüncü bebeklerini bekliyor

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanıyor.

Çift sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bir bebek beklediklerini duyurdu.

The Meta’nın CEO’su Zuckerberg ve Chan, yaptıkları paylaşımda “Çok sevgiler! Max ve August’un gelecek yıl bir kız kardeşi olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

2012 yılında evlenen çiftin August (5) ve Maxima (6) adında iki kız çocuğu daha bulunuyor.

23/09/2022 13:22
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TAGS: Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, haber
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