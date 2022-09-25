Mark Zuckerberg’in serveti erimeye devam ediyor

Mark Zuckerberg, 70 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin kişileri listesinde 20. sıraya geriledi.

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yıla 125 milyar dolarlık bir servetle başladı. Ancak o zamandan bu yana yüzde 55’in biraz üzerinde bir oranla düşüş yaşayarak serveti 55,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Hatta Forbes, Zuckerberg’in servetini 53,4 milyar dolar olarak belirledi.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus’un sahibi olan Zuckerberg, Ekim 2021’de tüm platformları Meta adını verdiği ve metaverse’e odaklanan bir çatı altında birleştirdi. Ancak ünlü CEO, o zamandan beri oldukça çalkantılı bir süreçten geçti. 2021’in son çeyreğinde Facebook’un yaklaşık bir milyon günlük aktif kullanıcıyı kaybederek kullanıcı sayısındaki ilk düşüşünü bildirmesi de bu süreçte Zuckerberg’in yaşadığı sorunlardan sadece biriydi.

Meta CEO’su 20. sıraya kadar gerilirken listenin ilk beşinde ise tanıdık isimler yer aldı. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, zenginler listesinin ilk sırasına yerleşirken, Musk’ı sırasıyla Hintli sanayici Gautam Adani, Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos, Fransız iş insanı Bernard Arnault ve eski Microsoft CEO’su Bill Gates takip etti.

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25/09/2022 22:40