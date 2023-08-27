Market çalışanı 3 kadın market ürünlerini çalmaktan tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hatice Emin olayla ilgili bulguları aktardı. Emin huzurda bulunan zanlılar Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa'da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesine methaldar oluğunu söyledi. Polis zanlı Lefkoşa Kiler 4 market içerisinde kasiyer Rafçı olarak çalışan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini yazar kasadan ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlı Guldana Yusupova’nın 18 Ağustos 2023 tarihinde 1296 TL, zanlı Manzura Atamuradova 24 Ağustos 2023 tarihinde market içerisinde toplam değeri 802 TL ve zanlı Yulduzhan Jorayeva’nın 811,09 TL değerindeki market ürünlerini kasadan ödeme yapmadan marketten ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın yeni başladığını kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)