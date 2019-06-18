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Market sahibinin karne hediyesi çocukların yüzünü güldürdü

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18/06/2019

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Market sahibinin karne hediyesi çocukların yüzünü güldürdü

Gazimağusa'da Doğruöz Market sahibi İbrahim Gedik, karnesi ile birlikte gelen çocuklara için ücretsiz çikolata, kraker, gofret, cips gibi ürünler hediye ederek yüzleri güldürdü, toplumdan tebrik aldı. 

Gazimağusa’da Doğruöz Market’in sahibi İbrahim Kaptan Gedik, karnesi ile birlikte gelen çocuklar için ücretsiz çikolata, kraker, gofret, cips gibi ürünler hediye etti.Her yıl bu uygulamayı yaptığını ifade eden Gedik, tüm çocuklara iyi tatiller diledi. Yaptığı uygulama toplum tarafından tebrik edilirken, çocukların yüzünü güldürdü. 

Gedik, paylaşımında, “Her yıl olduğu gibi geleneksel çocuklar için karne standımız hazır bütün çocuklara iyi tatiller…” ifadelerini kullandı. 

Market sahibi Gedik, çocuklar için açtığı standa şunları yazdı: “Her şey sizler için. İyi tatiller. Karne hediyesi. Çocuklara özel ücretsiz. 

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TAGS: market, karne
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