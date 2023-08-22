Marketler Birliği yol çalışmasının engellenmesini kınadı

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, Pile-Yiğitler yol yapımının "insancıl" bir çalışma olduğunu belirtti.

Nalcıoğlu, Pile-Yiğitler yolu ile ilgili gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, yol çalışmasının Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Pile-Yiğitler yolunun bir an önce halkın hizmetine sunulması gerektiğini belirten Nalcıoğlu, “Pile köyünde faaliyet yürüten marketlerin ve diğer iş yerlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, ürün tedarik etmeleri konusunda büyük zorluklar ve sorunlar yaşamaktadırlar” dedi.

Yolun, Pile'de yaşayan Kıbrıs Türkülerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ve sorunların da çözülmesine yardımcı olacağını kaydeden Nalcıoğlu, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün engelleme çalışmaları hakkında, “Kıbrıs'taki misyonlarına hiç de uymayan bu yersiz ve gereksiz engelleme çalışmaları, Kıbrıs'ta tarafsızlıklarını yitirdiklerini, bir an önce misyonlarına geri dönmelerini tavsiye ediyoruz. Pile Yiğitler yolu insancıl bir çalışmadır ve bu insancıl çalışmayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün engelleme çabası, insanlık suçu işlemeye itmektedir” dedi.