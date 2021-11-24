Marketler Birliği'nden 'satış kısıtlaması yok' açıklaması

Marketler Birliği, ayçiçek yağı, şeker ve Türk kahvesi satışlarında kısıtlamaya gidildiği yönünde yayınlanan haberlerin “gerçeği yansıtmadığını” belirterek, “temel tüketim malzemelerinin hiçbirinde, herhangi bir markette, ürün satışına kısıtlama getirilmediğini” açıkladı.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “bazı basın yayın organlarında aktarıldığı gibi Ayçiçek yağı, şeker ve Türk kahvesi satışında kısıtlamaya gidildiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada, iklim değişikliklerine bağlı olarak birçok temel tüketim malzemelerinde, üretim düşüklüğünün yarattığı, kıtlık ve yokluğa bağlı olarak yaşanan sorunlar, ülkemizde, fiyat artışları dışında, herhangi bir satış kısıtlamasına veya kota uygulamasına gidilmemiştir.

Dünyada yaşanan enerji krizine bağlı olarak, birçok ülkenin yaşadığı ürün tedarikindeki sorunların, ülkemizde, şu ana kadar yaşanmadığı gibi bundan sonra da ürün tedarikinde bir sorun yaşanmayacaktır.”

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24/11/2021 15:38