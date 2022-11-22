Marketlerde sahte Euro kullanan iki kişi tutuklandı

Bostancı’da sahte para tedavüle süren iki kişi polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre dün Bostancı’da iki ayrı markete müşteri olarak giden I.A.(E-18) ve N.A.(E-16), tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı iki 50 Euro nakit parayı bir markete, iki 50’lik ve bir 20’likten oluşan toplam 120 Euro nakit parayı ise diğer marketten almış oldukları ürünlere karşılık vermek suretiyle tedavüle sürüp, para üstü olarak aldıkları toplam 150 Euro ve 751 TL parayı ve satın aldıkları malları sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı’ndan Rum Yönetimi bölgesine geçiş yapacakları sırada tespit edildi.

Söz konusu şahısların kullanımında bulunan araçta yapılan aramada sahte olduğuna inanılan MB666888880 seri numaralı, 14 adet 50’lik, 1 adet 10’luk ve bir 5’lik Euro sahte banknot daha bulunarak emare olarak alındı.

I.A. ve N.A. tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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22/11/2022 15:00