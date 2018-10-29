Marketlerden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

24 ve 28 Ekim terihlerinde süpermarkete giden Z.K. (K-24) ve A.K.’nin (E-22) iş yeri içerisinden 553.65 TL değerindeki muhtelif gıda ve kozmetik ürünü çaldığı tespit edildi ve tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren “Ertan” isimli markete dün müşteri olarak giden Ö.Y. (E-22) ve Ş.S. (E-19) ise iş yeri içerisinden bir adet viski çaldı. İki kişi de tutuklandı.

HUZUR OPERASYONU

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün 19.00 – 22.00 saatleri arasında, “Trafik ve Huzur Operasyonu” düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisi ve kumarhaneler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde ise 180 araç kontrol edildi ve 44 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.