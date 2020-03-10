Marketlere akın var

KKTC'de ciddi bir korona virüsü paniği yaşayan vatandaşlar, okulların da tatil edilmesi kararının ardından marketlere akın etti.

ads
10/03/2020
HK

ads
ads
Marketlere akın var
ads

KKTC'de ciddi bir korona virüsü paniği yaşayan vatandaşlar, okulların da tatil edilmesi kararının ardından marketlere akın etti.

Özellikle Mağusa bölgesinde, yoğun bir şekilde maske ile gezen vatandaşa rastlanırken, Lefkoşa'da ise marketler boşaltıldı.

Özellikle hijyen ürünlerine akın eden vatandaşlar rafları boşalttı.

***

***

***

***

10/03/2020 15:57
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Koronavirüs, virüs, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.