Marketlere akın var

KKTC'de ciddi bir korona virüsü paniği yaşayan vatandaşlar, okulların da tatil edilmesi kararının ardından marketlere akın etti.

Özellikle Mağusa bölgesinde, yoğun bir şekilde maske ile gezen vatandaşa rastlanırken, Lefkoşa'da ise marketler boşaltıldı.

Özellikle hijyen ürünlerine akın eden vatandaşlar rafları boşalttı.

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10/03/2020 15:57