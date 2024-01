Et fiyatlarındaki artış marketlerde et reyonlarının boş kalmasına neden oldu.

Birçok şubesi bulunan bir marketin müşterilerine duyurduğu açıklamada et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle reyonlara et bulunamadığı kaydedilerek, et temini için çalışma yapıldığı ifade edildi.

12/01/2024 18:24