Markette hırsızlık: 4 tutuklu

Ozanköy’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 267,83 TL değerindeki muhtelif eşya çalındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Kasım tarihinde gerçekleşen olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24), A.U.G.(E-24) ve M.K.(K-28) tutuklandı.

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09/12/2022 09:13