Markette hırsızlık yaptılar

Demirhan’da hırsızlık meselesinden iki kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; 01.07.2022 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir Süpermarkete müşteri olarak giden C.P.D.(E-53) ve S.W M.(K-39)'un market içerisinden almış oldukları toplam değerleri 3466.04TL olan muhtelif gıda, mutfak aletleri ve konfeksiyon malzemelerini ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.

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03/07/2022 09:56