Marketten 5324 TL tutarında hırsızlık yapıldı

Demirhan’da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 27.11.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan M.A.K.(E-23)’nın, market içerisinde satışa sunulan toplamda 5324 TL değerindeki kişisel bakım ürünü ile giyim ve elektronik malzemesi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutulandı, soruşturma devam ediyor.

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30/11/2021 11:57