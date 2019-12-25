Marketten alkol çalan Kudiwapfava teminata bağlandı!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Malin Marketten içki çalan zanlı Tinotenda Carlington Kudiwapfava tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgul, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Tinotenda Carlington Kudiwapfava’nın 24.12.2019 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de faaliyet gösteren Malin Market isimli iş yeri içerisindeki raf üzerinden 1 adet 37,5 cl Chivas Regal marka 99.00 TL değerinde viski ve buzluk içerisinden 1 adet 50 cl Amsterdam marka 6.50 TL değerindeki birayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ayni gün olay yerinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve Sirkat edilen içkilerin olay yerinde bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22 yaşında olup Zimbabwe vatandaşının davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

25/12/2019 16:00