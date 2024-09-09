Marketten alkollü içki çalan 5 kişi tutuklandı

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09/09/2024

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Marketten alkollü içki çalan 5 kişi tutuklandı

Vadili’deki bir marketten dört şişe alkollü içki çalan beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Vadili’deki bir marketten dört şişe alkollü içki çalınmasıyla ilgili soruşturma sonunda K.K.(E-21), L.Y.(E-20), D.B.(E-20), E.K.(E-24) ve İ.D.(K-22) tespit edildi.

Bahse konu kişilerin marketten çaldığı dört şişenin yanı sıra hırsızlık olduğundan şüphe edilen toplam 10 şişe daha alkollü içki bulunarak emare olarak alındı.

09/09/2024 13:12
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TAGS: alkollü içki, haber, kktc
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