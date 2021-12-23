Marketten içki çalma meselesinde 5 kişi tutuklandı

Lapta’da 21.12.2021 tarihinde, 21:00 sıralarında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giren H.B.U.(E-25)’nun market içerisinde satışa sunulan bir şişe alkollü içkiyi alarak ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen H.B.U., 22.12.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Olay ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen Ç.Ö.(E-24), A.C.F.(E-35), M.E.(E-27) ve S.F.(E-33) tutuklandı.

Akabinde, bahse konu şahısların kullanımlarında bulunan araçta ve kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramada ise çeşitli yerlerden çalınan 10 şişe alkollü içki daha bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

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23/12/2021 15:26