Marketten satın aldığı böğürtlenin içinden kertenkele çıktı

İngiltere'nin Essex bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... Bir müşteri satın almak istediği böğürtlen paketinin içinde hareket eden bir şey fark etti. Paketin içine dikkatlice bakan kadın bir kertenkele gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere’nin doğusundaki Essex bölgesinde hayretlere düşüren bir olay yaşandı… Bölgedeki popüler süpermarketlerden birinden plastik kutu içerisinde böğürtlen satın almak isteyen bir müşteri paketin içinde hareket eden bir şey gördü. Kıpırtılar üzerine iyice bakan adam böğürtlenler arasında bir kertenkele tespit etti.

Alışveriş sepetinden paketi çıkaran adam yetkililere haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üst düzey bir yetkili, “Bu ufak kertenkelenin pakete nasıl girdiğini inceliyoruz. Normalde bunun gibi ufak sürprizlerin yaşanmaması için tedarik sürecimiz oldukça yoğun ve kapsamlı. Ama bunun nasıl geldiğini bilmiyoruz, tedarikçilerimizle irtibat halindeyiz” dedi.

Böğürtlenleri yiyen kertenkelenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.