Marketten yiyecek ve içecek çaldılar

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren müşteri olarak girdikleri bir marketten, 1491.51 TL değerinde muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini alıp sırt çantalarına koyup ödeme yapmadan market dışına çıkan S.K.(E-30) ve H.S.K.(K-26) tutuklandı.

Polis sirkat suçundan tutuklandığı zanlılar aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri alındı.

Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen duruşmada, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Salih Fidan Ersan meseleyle ilgili olguları aktardı.

Polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların, 2.12.2022 tarihinde saat 19.00’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren müşteri olarak girdikleri marketten, 1491.51 TL değerinde muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini alıp sırt çantalarına koyup ödeme yapmadan market dışına çıktıklarını söyledi.

Salih Fidan Ersan, ifade alıp incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu kaydetti ve meseleyle ilgili tahkikatını tamamlayabilmek için zanlılar aleyhine tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme zanlıların tahkikatın selameti için 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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03/12/2022 19:59