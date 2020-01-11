Marmara Denizi'nde 14 deprem!
Marmara Denizi'nde Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi.
11/01/2020
HK
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Marmara Denizi'nde Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde küçük depremler yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.
AFAD'ın son depremler sayfasına bakıldığında Şarköy'de meydana geldiği tespit edilen depremlerin sayısı ise 14'ü buldu.