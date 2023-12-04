Bursa Gemlik'te 5,1'lik deprem! İstanbul'da da hissedildi...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı.

Deprem Bursa'nın geneli ve İstanbul'un büyük bir kısmında da hissedildi.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." dedi.

GEMLİK FAYI BELGESİ NEDİR?



Bursa’nın Gemlik ilçesi, fay hattı üzerinde yerleşim yerlerinin bulunması, alüvyon zemine sahip olması ve eski dönem belediye yönetiminin izlediği politikalar nedeniyle yıllardır depremle birlikte anılıyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın kolları İznik, Orhangazi, Mudanya, Karacabey, İnegöl, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden de geçiyor ve birçok ilçe alüvyon zemin özelliği gösteriyor.



Gemlik üzerine yapılan araştırmalara göre, nüfusun yarısından fazlası aktif fayın bulunduğu alüvyon zemin üzerinde yaşıyor. İlçede Hamidiye, Eşref Dinçer, Doktor Ziya Kaya, Demirsubaşı ve Osmaniye Mahalleleri riskli bölgelerden.



İlçe için deprem riski gerekçesiyle 24 Aralık 2017’de Olağanüstü Hal kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmışt. İlçede yeni yerleşim yerleri oluşturuldu ve yapılaşma yeni bölgeye kaydırıldı.