Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege'de rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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17/10/2022

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Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege'de rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Marmara ve Ege'de rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Fırtınanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

17/10/2022 09:48
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TAGS: marmara, ege
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