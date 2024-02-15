Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi. Geminin yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığı son görüntüsü kameralara yansıdı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.

Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.

Limandan ayrılırken son görüntüsü

Yük gemisinin yükünü aldıktan sonra Badalan Limanı’ndan ayrılışı sırasındaki son görüntüsü kameralara yansıdı.

MSB'den Marmara'da batan gemiyi kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiğini belirtti.

Deniz Kuvvetlerinin, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir deniz karakol uçağı görevlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki geminin bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG Akın da destek için bölgeye intikale devam ediyor.

Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor."