Marmara’dan önemli galibiyet: 76-68
30/03/2023
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. Ligin iki güçlü takımı Caesar L. Gençler Birliği ile Savoy Marmara, İskele Spor Salonu’nda karşılaştı. Kazanan 76-68’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.
İlk peryodun Marmara, ikinci periyodun ise G.Birliği üstünlüğünde geçildiği karşılaşmanın ilk yarısını 40-38’lik skorla Lefkoşa ekibi önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan Marmara, son periyotta G.Birliği’nin çabasına rağmen karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.
Savoy Marmara’da Günay 20, Halil Kutruza ve Weah Ahmed 12, Gökhun da 11 sayı ile maçı tamamlarken, G.Birliği’nin en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Ayomikun Omah oldu.