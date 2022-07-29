Marmaris'te orman yangını: Alevler otele sıçradı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangın, İçmeler mevkisindeki otelin çevresini sardı.

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29/07/2022
NTV

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Marmaris'te orman yangını: Alevler otele sıçradı

Marmaris'te, İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Yangın bir otelin çevresini sardı..

29/07/2022 16:32
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TAGS: yangın, marmaris, otel,
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