Marmaris'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Türkiye'nin Muğla' ilinin Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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21/09/2022

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Marmaris'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Türkiye'nin Muğla' ilinin Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

21/09/2022 13:43
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TAGS: Marmaris, orman yangını, Türkiye
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