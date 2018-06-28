Maronit Muhtar ve Azalar Göreve Başladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 24 Haziran ertesinde Maronitlerin yaşadığı Kormacit Köyünde Muhtar ve Aza olarak görev yapacak olan isimleri kabul etti.

Kormacit köyünde önümüzdeki dört yıl boyunca görev yapacak olan Muhtar ve Azaları belgelerini Özersay’dan aldı.

Muhtar Andonis Sarrou ve Azalar Vrahimi Ioannu, Georges Skordi, Ninos Andonis Sammudis ve Maria Skoullou’ya belgesini veren Özersay, “Ülkemizde yaşayan ve bu toplumun çok kültürlülüğünü de yansıtan Maronitlerin temsilcileri aracılığıyla beldelerinde ihtiyaç duyacakları bazı hizmetleri vermeleri önemlidir. Hepinize yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Bölgeden sorumlu Belediyemiz ve Hükümetimiz ile yakın işbirliği ve istişare içerisinde çalışacağınıza, köyünüzde yaşayan insanlara yardımcı olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.