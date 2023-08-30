Maronit papazlar Özhan, Gürpınar köyleri ile Profiti İlia Manastırı’nın açılmasını istiyor

Maronit Kilisesi Başpiskoposu Selim Sfeir ve Maronit kilisesi papazları Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’ten“Asomato” (Özhan) ve Ayias Marinas (Gürpınar) köyleri ile “Profiti İlia Manastırının” Güven Yaratıcı Önlem olarak açılmasını talep etti.

Alithia ve diğer gazetelere göre Sfeir başkanlığında Saray’a giderek Hristodulidis’le görüşen Maronit din adamlarını taleplerini Hristodulidis’e Yunanca konuşarak iletti.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan Maronit kiliseleri papazı Yosif Skender görüşmede, "askerî bölge olan Asomato (Özhan) ve Agia Marina (Gürpınar) köyleri ile Protifi İlia Manastırı’nın açılması konusunu gündeme getirdiklerini" söyledi. Skender “Karpaşa ve Kormacit’te (Koruçam) de olduğu gibi Asomato, Ayia Marina ve Profiti İlia’yı ziyaret ve ibadet etmekte zorlanıyoruz” dedi, şunları ekledi:

“Başkan Hristodulidis’ten, ayinlerimizi özgürce yapabilmek ve çok özlediğimiz, bizim için çok önemli olan bu iki köyü yavaş yavaş inşa etmemiz için bu konuların da Kıbrıs sorununun çözüm gündemine girmesini rica ettik.”

Skender Hristodulidis’in taleplerine olumlu yaklaştığını, “her zaman Maronit cemaatinin yanında olduğunu ve sorunların aşılmasına yönelik çözüm bulmak için her şekilde çabaladığını” söyledi.

Profiti İlia Manastırı “Avva’sı (abba/baba)" Yosif Lakkotripis de “yapıcı” olarak nitelediği görüşmede kendisinin de MÖ 1500’e tarihlenen Maronitlerin tarihî anıtlarından biri olan Profiti İlia Manastırı konusunu açtığını söyledi. Manastır’ın şu anda yıkılmak üzere olduğunu ve restore edilmesine izin verilmediğini söyledi. Manastır’ın Özhan, Gürpınar ve Kılıçaslan köyleri arasında bulunduğunu ve 1974’te bombalanan tek manastır olduğunu sözlerine ekledi.