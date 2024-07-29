Maronitler Gürpınar’da ayin yaptı

Maronitler Cumartesi günü Gürpınar’daki “Ayia Marina Kilisesi”nde ayin yaptı.

Haravgi gazetesi, Kayıplar ve “Mahsurlarla” İlgili İnsani Konulardan Sorumlu Komiser Anna Aristotelous’un ayine katılanlar arasında olduğunu ve ayinin bitişinin ardından yaptığı açıklamalarda, Gürpınar kökenli Maronitlere destek mesajı verdiğini yazdı.

Habere göre Aristotelus, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in her zaman Maronitlerin yanında olduğunu ve kendileri için en iyisini istediğini söyledi.

Aristotelus, kendisini ayine davet eden sözde “Ayia Marina Skillura (Gürpınar) Muhtarı” Partellis Hacıfesas’a da teşekkürlerini sundu.