Maronitler için yeni hamlelerde bulunulduğu iddiası

Maronitlerin “işgal altındaki köylerine” yeniden yerleşmesinin anahtarının Türkiye’de olduğu ve “edinilen bilgilere” göre, konunun yeniden gündeme gelmesi için gerek Kıbrıs Türk liderliği, gerekse Ankara’ya yönelik temaslar yapıldığı ileri sürüldü.

Alithia gazetesi, “Maronitlerle İlgili Yeni Hamleler” başlıklı haberinde, Türk tarafının başlangıçta yaptığı açıklamaların ardından konuyu rafa kaldırdığını ve ağırlığı kapalı bölge Maraş’a verdiğini iddia etti.

Maronitlerin Güney Kıbrıs Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas’ın, gazeteye yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bir miktar hareketlilik olduğunu gördüğünü söylediğini bildiren gazete, Musas’ın, Maronitlerin köylerine yeniden yerleşmesi konusunun ilerlemesi için kendisinin de sürekli hamlelerde bulunduğunu söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Musas, temaslarının yalnızca Kıbrıs Türk liderliğiyle değil, Türkiye hükümetine yönelik olduğunu da ifade etti.

Türkiye’nin bu konudaki rolünün belirleyici olduğunu çünkü yeniden yerleşim için sözü edilen Maronit köylerinden ikisinin askeri bölgede bulunduğunu, bundan dolayı da karar alınmasının doğrudan Ankara ve Erdoğan hükümetine gittiğini yazan gazete, “Asomatos” (Özhan) ve “Ay Marina” (Gürpınar) köylerinin askeri alan içerisinde bulunduklarını ve yeniden yerleşme konusunun ilerlemesi için Türkiye’nin ilk önce bölgeyi açmaya ve bunu askeri kontrol dışına koymaya karar vermesi gerektiğine işaret etti.

Gazete, Türkiye hükümetine yönelik hamlelerin hedefinin bu olduğunu da belirtti.

Haberde, Rum hükümetinin kapalı bölge Maraş konusunda, bu kez Agios Memnonas bölgesinde olmak üzere gelişmeler yaşanmasını beklediği, Maronitler konusunda ise “hükümet kaynaklarının” şu an herhangi bir şey olmadığını söyledikleri kaydedildi.

Gazete, KKTC’ye yönelik uçuşlar konusunda ise, Rum hükümetinin, Kıbrıs Türk tarafının vermeye çalıştığı izlenime rağmen, KKTC makamlarının Rusya’dan doğrudan uçuşlarla ilgili çabasının başarılı olmayacağı konusunda iyimser olduğunu iddialarına ekledi.

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15/10/2022 16:06