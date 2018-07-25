Mars Dünya'ya geliyor!

Mars, 15 yıl sonra tekrardan Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak. En son 2003 yılında bu olay gerçekleşmişti.

27-30 Temmuz tarihleri arasında gözlemlenebilecek olan Mars, Dünya'ya giderek yaklaşacak ve gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek. Dünya'dan bakıldığında Mars en yüksek konumuna gece yarısı ulaşacak. Güney yönünde ufukta 35 derecelik bir açıda belirecek Kızıl Gezegen gece boyunca Dünya'dan izlenebilecek.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor. Neredeyse iki katı yavaşlıkta diyebiliriz buna kısacası.

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor. Mars en son 2003'te, son yakınlaşmadan neredeyse 60 bin yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelmişti.

Bu süre düşüşü akıllara bazı soru işaretlerini de getirmiyor değil. Sonuç olarak bir kenarda 60 bin yıl var, diğer kenarda 15 yıl var sadece. Bir sonraki buluşma için ise o kadar beklemeye gerek kalmayacak. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor. Peki bunun sonu nereye varacak merakla bekliyoruz.