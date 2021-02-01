Mars hayaline bir adım daha yaklaştık: 10 kat daha hızlı gidecek roket geliştirildi

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık.

Bunun en büyük nedeni gezegenimiz Dünya ile Mars arasındaki mesafe. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.

İnsanoğlunu bu hedefe yaklaştıracak bir adım atıldı. Fatima Ebrahimi isimli bir fizikçi, insanları on kat daha hızlı bir şekilde Mars'a götürebilecek yeni bir roket motoru geliştirdi

Plazma parçacıklarını fırlatmak için manyetik alanlar kullanan yeni konsept günümüzdeki roketlerden 10 kat daha hızlı bir uzay seyahatinin kapılarını açabilir.

Henüz teorik aşamada olan roket motoru plazma parçacıklarını fırlatmak ve aracı uzayda ilerletmek için manyetik alanlar kullanılmasını temel alıyor.

Manyetik alanların kullanılması, belirli bir görev için itme miktarının ayarlamasına olanak tanıyor. Bu teorinin ilk defa 2017 yılında aklına geldiğini belirten Ebrahimi "Bu fikir bir arabanın egzozu ile yüksek hızlı egzoz parçacıkları arasındaki benzerlikleri düşünürken aklıma geldi" dedi.

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01/02/2021 09:46