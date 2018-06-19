Mars üzerindeki kayaların sırrı çözüldü

Sonuçları “Journal of Geophysical Research: Planets” dergisinde yayımlanan araştırmada, Kızıl Gezegen’de ekvator çizgisine yakın, iri ve sıra dışı yumuşak kaya çökeltisine odaklanıldı.

Araştırmada, Medüz Oyuk Oluşumu adı verilen bu çökeltinin, Mars’ta 3 milyar yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sırasında oluştuğu ileri sürüldü.

ABD’nin beşte biri kadar bir alanı kaplayan, Dünya üzerindeki en büyük volkanik çökeltiden 100 kat büyük olduğu belirtilen oluşuma ilişkin bulgunun, Mars’ın iç kısmı ve geçmişteki yaşam potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinden gezegen bilimci Lujendra Ojha, Medüz Oyuk Oluşumu için “Bu, Mars özelinde değil, Güneş Sistemi bağlamında da muazzam bir çökelti” ifadesini kullandı.

Ojha, Mars’taki volkanik patlamaların, iklim değişikliğine neden olan gazları atmosfere salarak gezegenin yüzeyinin suyla kaplanmasına yol açmış olabileceğini söyledi. (AA)