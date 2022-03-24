Mars yolcusu Starship'in uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Elon Musk'ın Mars hayalini gerçekleştirecek roket için önemli bir tarih verildi.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter’dan açıklama yaptı.



Musk, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Starship ilk uçuş testini geçen yıl yapmıştı. Roket 10 kilometre yükseldikten sonra inişe geçmişti.

Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.



Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.



NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

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24/03/2022 08:38