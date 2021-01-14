Mars’a yolculuğu kısaltacak işbirliği

İngiliz lüks otomobil ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, nükleer enerjiyle çalışan uzay aracı motorları geliştirmek için Birleşik Krallık Uzay Ajansı ile ittifak kurdu.

Eğer Rolls-Royce ile ajansın ortak projesi başarılı olursa Mars’a gitmek için gerekli olan süre yarı yarıya azalmış olacak. Dahası azalan yolculuk süreleri, uzay aracındaki astronotların uçuş sırasında daha az radyasyona maruz kalması anlamına geliyor ve bu da Mars’a veya diğer gezegenlere gelecekteki seyahatlerin daha güvenli olması anlamına geliyor.

Nükleer motorlar daha önce Nasa tarafından ‘derin uzay araştırmaları için oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji’ olarak tanımlanmıştı. Bu motorlar itici gazları büyük bir biçimde hızlandırmak için atomun bölünmesinde ortaya çıkan enerjiyi kullanıyor.

Rolls-Royce ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı, bu tür bir motorun şu anda roketlere güç sağlamak için kullanılan kimyasal motorlardan iki kat daha verimli olabileceğini ve yolculuk sürelerini yarıya indirebileceğini tahmin ediyor.

Birleşik Krallık Uzay Ajansı İcra Kurulu Başkanı Dr. Graham Turnock şunları söyledi: “Uzay için kullanılacak olan nükleer itme gücü, bizi Mars’a ve ötesine götürebilecek ve gelecekteki derin uzay görevlerinin kilidini açabilecek ezber bozan bir konsept. Bu çalışma, atomla çalışan uzay aracının heyecan verici potansiyelini ve bu yeni teknolojinin uzayda her zamankinden daha fazla ve daha hızlı seyahat etmemize yardımcı olup olamayacağını anlamamıza yardımcı olacak.” dedi.

Rolls-Royce İngiltere Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Gordon şunları söyledi: “Uzay için gelecekteki nükleer güç teknolojilerini tanımlamak için bu öncü projede Birleşik Krallık Uzay Ajansı ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

NÜKLEER ENERJİYLE ÇALIŞAN MOTOR İLK DEĞİL

NASA, nükleer enerjiyle çalışan bir motor geliştirmek için 1961’de bir program başlattı, ancak program 1972’de uzay bütçesi kesintileri nedeniyle sona erdirildi.

Şimdi 45 yıldan fazla bir süre sonra, NASA bir kez daha Nükleer Termal Tahrik (NTP) sistemi üzerinde çalışıyor.

NASA’nın Huntsville’deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi NTP projesinin yöneticisi Doyce ‘Sonny’ Mitchell, ‘Büyük büyüme potansiyeline sahip birinci nesil bir NTP sistemi üzerinde çalışıyoruz’ dedi.

NASA’nın proje için zaman çizelgesi belirsizliğini koruyor.

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14/01/2021 09:11