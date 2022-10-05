Marsilya - Sporting maçı neden geç başladı?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 19:45'te başlaması gereken Marsilya - Sporting CP maçı saatinde başlayamadı.
05/10/2022
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Fransız temsilcisi Marsilya ile Portekiz temsilcisi Sporting CP'nin maçının normalde TSİ 19:45'te başlaması gerekiyordu.
Hal böyle olunca futbolseverler de Marsilya - Sporting maçı neden geç başladı? Marsilya maçı neden başlamadı? Marsilya - Sporting maçı saat kaçta? gibi sorular sormaya başladı.
Portekiz ekibini taşıyan otobüsün Marsilya'da trafiğe takılması sebebiyle karşılaşma tam saatinde başlayamadı.