Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Fransız temsilcisi Marsilya ile Portekiz temsilcisi Sporting CP'nin maçının normalde TSİ 19:45'te başlaması gerekiyordu.

Hal böyle olunca futbolseverler de Marsilya - Sporting maçı neden geç başladı? Marsilya maçı neden başlamadı? Marsilya - Sporting maçı saat kaçta? gibi sorular sormaya başladı.

Portekiz ekibini taşıyan otobüsün Marsilya'da trafiğe takılması sebebiyle karşılaşma tam saatinde başlayamadı.

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05/10/2022 11:08