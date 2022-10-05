Marsilya - Sporting maçı neden geç başladı?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 19:45'te başlaması gereken Marsilya - Sporting CP maçı saatinde başlayamadı.

ads ads ads ads
05/10/2022

ads
ads
Marsilya - Sporting maçı neden geç başladı?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Fransız temsilcisi Marsilya ile Portekiz temsilcisi Sporting CP'nin maçının normalde TSİ 19:45'te başlaması gerekiyordu. 

Hal böyle olunca futbolseverler de Marsilya - Sporting maçı neden geç başladı? Marsilya maçı neden başlamadı? Marsilya - Sporting maçı saat kaçta? gibi sorular sormaya başladı. 

Portekiz ekibini taşıyan otobüsün Marsilya'da trafiğe takılması sebebiyle karşılaşma tam saatinde başlayamadı.

05/10/2022 11:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: marsilya, sporting
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.