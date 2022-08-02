Marsilya'da kriz kapıda

Mavi beyazlı ekip 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınca taraftarlar Hırvat çalıştırıcının görevden alınması için kampanya başlattı.

Marsilya sezon başlamadan yaşadığı sorunlarla gündemde. Fransız basınına göre mavi beyazlıların yeni teknik direktörü Igor Tudor futbolcularla henüz sağlıklı bir iletişim kuramadı.

Hırvat çalıştırıcının Gerson ve Dieng'le antrenmanda sert bir şekilde tartışmasının ardından oyuncular Başkan Pablo Longoria ile görüşme talebinde bulundu.

Tudor ile futbolcular arasında yaşanan uyum sorunu hazırlık maçlarına da olumsuz yansıdı.

Marsilya sezon öncesi yaptığı 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet 1 beraberlikle ayrıldı.

Taraftarlar 44 yaşındaki teknik adamla oyuncular arasındaki anlaşmazlıkta futbolculardan yana tavır aldı. Marsilyalı futbolseverler Tudor'un sezon başlamadan görevden alınması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Bu arada Hırvat çalıştırıcının Cengiz Ünder'le de yıldızının barışmadığı ileri sürüldü.

Fransız basını Tudor'un takımdan göndermek istediği oyuncular arasında milli futbolcunun da yer aldığını yazdı.

Cengiz Ünder geçen sezon Marsilya'da 46 maçta 13 gol 6 asistlik performansıyla takımın en etkili isimlerinden biriydi.

Igor Tudor 4 Temmuz'da Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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02/08/2022 12:16