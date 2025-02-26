Mars’ın Kırmızı Rengi Hakkında Bildiklerimiz Yanlış Olabilir!

Bilim insanları, Mars’ın “Kızıl Gezegen” olarak bilinmesine neden olan kırmızı rengin kaynağına dair yeni bulgulara ulaştı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) araştırması, bu rengin geleneksel olarak düşünüldüğü gibi kuru demir oksitlerden değil, su içeren ferrihidrit minerallerinden kaynaklanabileceğini ortaya koydu.

Yıllardır, Mars’taki kırmızı rengin gezegen yüzeyindeki demir minerallerinin oksijenle reaksiyona girerek paslanmasından oluştuğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırma, bu sürecin suyun varlığıyla çok daha erken başlamış olabileceğini gösteriyor. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, Mars yüzeyine en yakın renk bileşiminin soğuk su içeren ferrihidrit ile sağlandığı tespit edildi.

Bu keşif, Mars’ın su geçmişine dair bildiklerimizi değiştirebilir. Eğer gezegen, sanıldığından çok daha erken paslanmaya başladıysa, bu, geçmişte düşündüğümüzden daha uzun bir süre su barındırdığı anlamına gelebilir. Bilim insanları, yeni bulguların Mars araştırmalarında devrim yaratabileceğini belirtiyor.