Mars’ta düzensiz yeraltı yarıkları keşfedildi

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünden araştırmacıların, sonuçlarını “Nature Astronomy” dergisinde yayımladıkları araştırmanın bulguları, Mars’taki iklim değişimleri ve su aktivitesine ilişkin yeni kanıtlar sunuyor.

Keşif aracı, Mars’ın kuzey yarı küredeki geniş bir düzlük alan olan Utopia Planitia’daki faaliyeti sırasında, yaklaşık 1,2 kilometrelik bir hat üzerinde yerin 35 metre altında çokgen biçimli 16 yarığın varlığını tespit etti.

Çapları birkaç santimetre ile onlarca metre arasında değişen yarıkların, donma-çözülme çevrimleri sonucu oluştuğunu tahmin eden araştırmacılar, bunların ıslak tortu katmanların veya lavların soğuyarak çatlaması ya da atmosferdeki ısı farkları nedeniyle kayaların kasılmasıyla meydana gelmiş olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

Araştırmacılar, yüzey ile yeraltı arasındaki morfolojik farkların, Kızıl Gezegen’in geçmişinde su aktivitesi ve ısı durumunu etkileyen köklü bir iklim dönüşümünün işareti olabileceğini vurguladı. (AA)